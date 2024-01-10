11 طريقة يابانية تجعل حياتك سعيدة

يود كل منا أن يعيش حياة سعيدة تملؤها البهجة، وهذا ليس أمرًا هينًا خاصة وأن حياتنا تتخللها الكثير من الضغوط والمتاعب والصراعات كما تضم أيضًا الكثير من الأمنيات والرغبات والتوقعات.

وفي السطور التالية نستعرض نصائح المعلم الياباني "ريوهو أوكاوا" مؤسس اكاديمية "العلم السعيد The Happy Science" لتستمتع بحياة أكثر بهجة وسعادة.