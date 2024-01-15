الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية" تعرض أبرز جماعات اليمين المتطرف فى ألمانيا.. فيديوجراف

جماعات اليمين المتطرف
جماعات اليمين المتطرف في ألمانيا

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف بعنوان "أبرز جماعات اليمين المتطرف في ألمانيا"، وجاءت كالآتي:-

  1. هامرسكينز دويتشلاند.. تناهض الدستور.
  2. فولكيش.. تتركز في الريف ولها قيود صارمة.
  3. مواطنو الرايخ.. لا تعترف بالنظام السياسي القائم.
  4. العاصفة 44 أو لواء الذنب.. يريد استعادة النازية.
  5. البديل من أجل ألمانيا.. حركة لها توجهات عرقية.
  6. الهوية.. أنشطتها تتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
  7. بيجيدا.. مناهضة للاجئين وتستقطب الطبقة المتوسطة.
المانيا جماعات اليمين المتطرف في ألمانيا هامرسكينز دويتشلاند فولكيش مواطنو الرايخ العاصفة 44 لواء الذنب البديل من أجل ألمانيا الهوية بيجيدا

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