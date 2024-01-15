"القاهرة الإخبارية" تعرض أبرز جماعات اليمين المتطرف فى ألمانيا.. فيديوجراف

"القاهرة الإخبارية" تعرض أبرز جماعات اليمين المتطرف فى ألمانيا.. فيديوجراف
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف بعنوان "أبرز جماعات اليمين المتطرف في ألمانيا"، وجاءت كالآتي:-
- هامرسكينز دويتشلاند.. تناهض الدستور.
- فولكيش.. تتركز في الريف ولها قيود صارمة.
- مواطنو الرايخ.. لا تعترف بالنظام السياسي القائم.
- العاصفة 44 أو لواء الذنب.. يريد استعادة النازية.
- البديل من أجل ألمانيا.. حركة لها توجهات عرقية.
- الهوية.. أنشطتها تتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
- بيجيدا.. مناهضة للاجئين وتستقطب الطبقة المتوسطة.