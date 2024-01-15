الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تشكيل محاكم الجنايات بعد موافقة مجلس النواب على قانون "الإجراءات"

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الجلسة العامة المنعقدة الآن على الفصل الأول من مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستحداث نظام الاستئناف على الأحكام الجنائية 

ويتضمن الفصل الأول تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها. 

وجاء نصها كالتالي:

مادة (366):

 

تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، ويؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

 

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات

- يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

 

مادة 376

تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، ويؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

مادة (368):

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

مادة 369

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.

مادة (370):

 

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.

 

مادة (371):

 

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الإنعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

 

مادة (372):

 

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

 

مادة (373):

 

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كل الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.

مجلس النواب الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية الأحكام الجنائية الدكتور حنفي جبالي قانون العقوبات محكمة استئناف

مواد متعلقة

ضياء الدين داود يطالب بتطبيق تعديلات الإجراءات الجنائية فور إصدارها

الحكومة تعلن موافقتها على تطبيق "الإجراءات الجنائية" من اليوم التالي لإصداره

مجلس النواب يوافق على تعديلات "الإجراءات الجنائية" مبدئيًا

وزير العدل: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تلبية لمتطلبات استراتيجية حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

دعوى جديدة أمام مجلس الدولة تطالب ببطلان "عمومية الأهلى"

قاتلة زوجها تمثل جريمتها: جهزت مخدر وساطور وقطعناه في ساعتين

عاجل.. تفاصيل الجلسة العاصفة بين فيتوريا واللاعبين بعد مباراة موزمبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟