أكاذيب بني صهيون !

قبل أن تُسطر كلمة واحدة في هذا المقال، وجب علينا توجيه تحية تقدير وإحترام لكل أهل غزة الأبطال ولأرواح شهدائهم وجرحاهم، ممن تمسكوا بأرضهم رغم كل ما يلاقوه يوميًا على مدى أكثر من مائة يوم من حرب إبادة ممنهجة مدعومة بأقذر دعم أنجلوأمريكى وتواطؤ دولي وتأمر على شعب أعزل فاقد لقدرة الدفاع عن نفسه وأرضه الإ بما منحه الله من قدرة على التحمل والصبر وإيمان ويقين بالنصر.

فلولا تمسك أهل غزة بأرضهم لأنتهت القضية، وعلينا تذكر هجرات شعوب الدول التي عانت من ويلات الحروب كان أخرهم ملايين النازحين من الشعب الأوكراني ممن هربوا من بيوتهم وهجروها للدول المجاورة، ولو فعل ذلك أهل غزة لنجوا من المذابح ولكن على حساب قضيتهم والخسارة ستكون وطنهم.

ومن صمود الشعب الفلسطيني إلى أكاذيب بنى صهيون المعتادة التي دائبوا عليها طوال ما يزيد عن 120 عامًا هي عمر المؤامرة على فلسطين، فلا تملك دولة الكيان المحتل الإ إختلاق الأكاذيب وإلقاء التهم على الجميع لتنجوا، ملقية الإتهامات فى كل إتجاه.

فيشهد القاصي والداني على جرائم الإبادة في حق أهل غزة ومع ذلك تستمر الدعاية الصهيونية في الإنكار ببجاحة غلبت بجاحة جورج بوش الإبن الرئيس الأمريكي الأسبق حين أكد على امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وشنت أمريكا الحرب على العراق بهذه الحجة، ليعيش الناس آثار هذه الكذبة حتى يومنا هذا، وهى الكذبة التي صنفتها CNN" العربي " بأنها أشهر كذبة رقم واحد ضمن أشهر 10 أكاذيب في التاريخ.

أكاذيب وفد دولة العدو تجلت خلال ثاني جلسات محكمة العدل الدولية لنظر الدعوى التاريخية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب، بدأت بالإدعاء بتحمل مصر المسئولية الكاملة لمعبر رفح، والتنصل من أي دور لهم كدولة إحتلال في إدارة المعبر.

لكن الواقع الذي يشهد عليه العالم أجمع يكذب بني صهيون إلى جانب تصريحات أعضاء عصابة الحكم الصهيوني مثل تصريح " أيلون ليفي "، المتحدث بأسم حكومة الإحتلال وقاله خلال الأسابيع الأولي من عدوان غزة مؤكدًا أن تل أبيب لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ما لم تفرج الفصائل الفلسطينية عن كافة الرهائن الإسرائيليين.

و تصريح وقح آخر لوزير الطاقة الإسرائيلي " إسرائيل كاتس " في نهاية أكتوبر الماضي وقال فيه: " إن بلاده لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أسرتهم، وأضاف إنه لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم".

بينما قال " مارك ريجيف " كبير مستشارى رئيس وزراء دولة الإحتلال في تصريحات نشرتها شبكة سي إن إن الأمريكية أكتوبر الماضي " إن تل أبيب لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة حتى لو أخلي سبيل جميع المحتجزين وهي أيضًا تصريحات تؤكد سلطة الإحتلال علي الجانب الفلسطيني من المعبر.

وبالقطع كان لابد من دعم أكاذيب دولة الإحتلال بترويج أكاذيب أخرى عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي التي شهدت إنتشارا لفديوهات مجهولة المصادر عن تلقي مسئولين – مصريين - بمعبر رفح رشاوى بلغت 10 الاف دولار أي ما يقارب نصف مليون جنيه مقابل مرور كل مواطن فلسطيني، وهي أكاذيب تنفيها الحالة الفلسطينية ذاتها التى ترفض الرحيل وتعلن كل يوم عن تمسكها بالأرض، وتتنافي أيضا مع المنطق في قدرة المواطن الفلسطينى المحاصر في توفير هذه المبالغ إلى جانب إستحالة وجود من يملك إتخاذ قرار بعبور مواطن واحد من غزة إلى مصر خلسة تحت رقابة كل أجهزة الدولة المصرية.

فما يحكم الوضع بين مصر وقطاع غزة هي بنود إتفاقات المعابر بين مصر ودولة الإحتلال وبضمانات أممية والتي تؤكد مسئولية الجانب " الإسرائيلى " عن الجانب الفلسطيني من القطاع، والتي لولاها وإحترام مصر لتعهداتها لتغير الوضع على أرض فلسطين في غمضة عين .