ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يواصل ترسيخ القِيم الأخلاقية لدى النشء

عقد الجامع الأزهر الشريف، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

وحاضر في الملتقى الدكتور جمال عثمان، الباحث بوحدة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور على حبيب، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف.



الإسلام يعتبر الفراغ نعمةً يُفرِّط فيها الكثير من الناس

فى البداية، قال الدكتور جمال عثمان، نعلم جميعًا أن الإسلام يعتبر الفراغ نعمةً يُفرِّط فيها الكثير من الناس، فقال ﷺ "نعمتانِ مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ"، فلا يعرف قيمة نعمة الصحة إلا من ابتُلي بمرض، كما أنه لا يعرف قيمة الفراغ إلا من أصبح في شغل دائم؛ ولذلك أمر الإسلام، بالتهيُّؤ لعمل آخر فور الانتهاء من عمل قديم، قال تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾؛ أي: إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها، وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة.

وتابع:"اعتبر الإنسان في هذه الحياة كادحًا حتى يلقى ربه، فقال تعالى:﴿يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾؛ ولذلك أتعجَّب من البعض حينما تريد أن تبرم معه موعدًا، فيقول لك: (فوقاش بغيتي، ما عندي شغل الحمد لله)، أو يقول: (ما عندي ما يدار!)، ألهذا الحد أصابتنا البطالة فارغين من أي شغل، ومن أي هدف في الحياة، نمضي بدون تخطيط، نعيش حياة العبث، والله عز وجل يقول: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ ".

الرسول حثنا على اغتنام أوقاتنا

وأشار الباحث لأهمية الوقت وضرورة استثماره أقسم الله عز وجل به في غير ما آية، فقال: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾، وقال: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ* وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ وقال:﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾ وقال:﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا *وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا﴾، فأقسم بالعصر وبالفجر وبالضحى وبالنهار وبالليل، فكل هذا من الزمان الذي يجب علينا استغلاله في المفيد.

وتابع: حثَّنا المصطفى ﷺ على اغتنام أوقاتنا فقال: "اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك"؛ أي: اغتنم لحظة فراغك قبل أن تشغل.

ومن جانبه تناول الدكتور على حبيب، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف، شرح الاستفهام، حيث قام بتعريفها وبين حالات إعرابها ومواضعها، ودلل على ذلك بالأمثلة التوضيحية.

وفي نهاية الملتقى، اختتم الباحثان حديثهما بالإجابة عن بعض الأسئلة حول الموضوع، وأثناء الشرح استخدم الباحثان بعض الشرائح التوضيحية، معتمدَيْن على أسلوب المناقشة والتحاور مع الأطفال، تشجيعًا لهم على المشاركة.

يذكر أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح" يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، ويتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.