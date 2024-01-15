الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال عام 2024

باستثمارات جديدة.. تفاصيل خطة تطوير "النصر لصناعة الزجاج والبلور"

صناعة الزجاج
صناعة الزجاج

تخطط شركة النصر للزجاج والبلور - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - لضخ استثمارات بنهاية يونيو القادم بحوالي 29 مليون جنيه.

 ووفقًا لتقرير خطة الموازنة التقدرية الذي حصلت عليه "الدستور"، فإنه من المقرر أن تقوم الشركة باستغلال هذه الاستثمارات في انتاج الصوديوم أش كمنتج رئيسي، بالإضافة إلى العمل على تطوير خطوط الانتاج لانتاج الزجاج المنقوش.

 واشتملت خطة الاستثمارات على انتاج أنواع أخرى من الزجاج مثل الزجاج المسطح وزجاج  الأدوات المنزلية، حيث تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاسيتراد.

 ومن المقرر أن تنتهي خطة الاستثمارات الحالية بنهاية يونيو 2024 وفقًا لخطة الموازنة التقدرية التي وضعته الشركة واعتمدتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالك الرئيسي لشركة النصر لصناعة الزجاج البلور.

 يذكر أن شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعد من الشركات التاريخية التي لها ريادة في صناعة الزجاج والبلور وقامت وزارة قطاع الأعمال العام بالعمل على تطوير خطوط الانتاج في الشركة في إطار العمل علي عودتها لمكانتها مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الانتاج والعمل على تصدير منتجات الشركة وفقًا للخطة الموضوعة لها وسد احتياجات السوق المحلي في إطار التوجه الحالي للدولة لتنمية الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها للعمل على زيادة الصادارات وفتح أسواق جديدة للصادارات المصرية وتعميق التصنيع المحلي في مجال صناعة الزجاج والبلور، بالإضافة إلى تعزيز الانتاج المحلي والقدرة على المنافسة العالمية مما يؤكد قدرة الشركة على المنافسة عالميًا، بالإضافة إلى أن الشركة دخلت ضمن خطة التطوير التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال العام في شركاتها التابعة.

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