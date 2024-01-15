مسئولو "الإسكان" يتفقدون تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، المشروعات الجارية بقطاع الإسكان والمرافق بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، ومسئولى جهاز المدينة، والجهات المشرفة على المشروعات، بهدف المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.

البدء فى تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة

بدأت زيارة مسئولى الإسكان بتفقد المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة، ومشروع محطة رافع المياه والتغذية للمنطقة الصناعية، ومنطقة مشروعات الإسكان بغرب المطار.

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوه، مبنى الجهاز، الجاري تنفيذه بنسب إنجاز بلغت ٩٠٪؜، ليكون مقرًا خدميًا يليق بالمدينة الجديدة.

وأشاد المهندس "ممدوح" بالجهود المبذولة، وحجم المشروعات الجارية بالمدينة الجديدة، والتي تجاوزت مساحتها ١٠٠ ألف فدان، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع.

وأكد "ممدوح" ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية في تنفيذ المشروعات، بالإضافة للالتزام بالخطة الزمنية المكثفة لإنهاء الأعمال حتى يتسنى تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المخصصة لهم تلك الوحدات.

وتضمنت الزيارة متابعة الموقف التنفيذي لترفيق قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، والمنطقة اللوجستية، وخطط الجهاز المستقبلية في تنفيذ المشروعات.

على صعيد آخر، أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه تم إزالة الأسوار الخارجية المختلفة المتعدية على حرم الطريق بمحور عباس العقاد بالتجمع الأول، لتعارضها مع خط التنظيم، وذلك فى حملة مكبرة بتأمين من القطاعات الشرطية المعنية.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه جارٍ المراجعة لباقى أضلاع الأسوار بالمنطقة، لاستكمال تشكيل الطرق والمحاور بالتجمع الأول.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة الإدارات التنفيذية والفنية بالجهاز (الأمن- التنمية- الطرق- المساحة- التراخيص)، وبتأمين شامل من القطاعات الشرطية المختلفة بحضور قيادات مديرية أمن القاهرة، وقيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، وشرطة المرافق وإدارة المرور.