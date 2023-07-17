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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئولو "الإسكان" يتفقدون محطة رفع مياه وأعمال تطوير الطرق بمدينة بدر

المهندس عبد المطلب
المهندس عبد المطلب ممدوح

قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بتفقد مشروع محطة رفع المياه رقم (4)  وخط المياه الناقل قطر 1600 مم، بمدينة بدر، يرافقهما المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، وذلك لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين بالمدينة وتغذية المناطق الجديدة.

وتابع مسئولو " الإسكان " في جولتهم أعمال الإنشاءات التى  يتم تنفيذها  بالمحطة بتكلفة استثمارية  ٥٣٠ مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 70 %.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن المحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا على ٢ خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن.

كما تفقد مسئولو الإسكان أعمال تطوير وتوسعة طريق سعد زغلول من ميدان الحرية حتى طريق الروبيكى مروراً بموقف مدينة بدر النموذجى، والذى  بلغ عرض كل حارة بعد التوسعة 11 مترا بعد أن كانت 7 أمتار ونصف علاوة على عمل حارة خدمة بكل اتجاه بعرض 6 أمتار، وكذا مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق دائري الصناعية والذى يبدأ من الخزان حتى طريق الروبيكى مروراً بالإسكان الاجتماعي بحي الأندلس ( الحى السابع سابقا )، حيث كان عرض الحارة الواحدة 7 أمتار وأصبحت بعد التوسعة 11 مترا ونصف المتر، حيث تم توسعة الطريق ليستوعب الكثافات المرورية الحالية والمستقبلية ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

أعمال تطوير أعمال الإنشاءات 530 مليون جنيه ٣٠ مليون جنيه

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