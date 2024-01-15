رئيس مدينة الشهداء يتفقد السوق الحضاري والمركز الطبي بدنشواي

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم الاثنين، برفقة المهندسة شادية الهجين رئيس الوحدة القروية بساحل الجوابر، السوق الحضاري بقرية شمياطس بعد انتهاء تشطيباته، والذي أقيم على تغطية مصرف الشهداء - شمياطس على مساحة ٥٢٠م٢، ضمن سبعة أسواق حضارية جاري إنشائهم بنطاق مركز الشهداء.

يأتي ذلك بناءً على خطة الدولة نحو إقامة أسواق تتسم بالطابع الحضاري، ويسهل التحكم بها والدخول إليها، والخروج منها وتكون ذات طابع عمراني جيد، حيث تم تصميم العديد من النماذج التي تناسب المساحات المختلفة من الأراضي المتاحة بكل قرية مع مراعاة توزيع المشروعات بشكل متوازن بين الوحدات المحلية بما يحقق استفادة مجموعة من القرى المجاورة من الخدمات التي تقدمها تلك المشروعات.

أبو حطب يتفقد تشطيبات المركز الطبي بدنشواي

و في ذات السياق، كان قد تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية بمركز طب الأسرة بقرية دنشواي.

وكان قد أنشئ مركز طب الأسرة بدنشواي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمعايير ومواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالقرية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتواصل المتابعة الميدانية لجميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز الشهداء للدفع المستمر لنسب التنفيذ، وتذليل المعوقات أولًا بأول، وتلافي أي ملاحظات يمكنها عرقلة تسليم المشروعات، وضمان انتهائها وفق أفضل المعايير والمواصفات.