الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة الشهداء يتفقد السوق الحضاري والمركز الطبي بدنشواي

رئيس مدينة الشهداء
رئيس مدينة الشهداء أثناء تفقد السوق الحضاري

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم الاثنين، برفقة المهندسة شادية الهجين رئيس الوحدة القروية بساحل الجوابر، السوق الحضاري بقرية شمياطس بعد انتهاء تشطيباته، والذي أقيم على تغطية مصرف الشهداء - شمياطس على مساحة ٥٢٠م٢، ضمن سبعة أسواق حضارية جاري إنشائهم بنطاق مركز الشهداء.

يأتي ذلك بناءً على خطة الدولة نحو إقامة أسواق تتسم بالطابع الحضاري، ويسهل التحكم بها والدخول إليها، والخروج منها وتكون ذات طابع عمراني جيد، حيث تم تصميم العديد من النماذج التي تناسب المساحات المختلفة من الأراضي المتاحة بكل قرية مع مراعاة توزيع المشروعات بشكل متوازن بين الوحدات المحلية بما يحقق استفادة مجموعة من القرى المجاورة من الخدمات التي تقدمها تلك المشروعات.

أبو حطب يتفقد تشطيبات المركز الطبي بدنشواي

و في ذات السياق، كان قد تفقد رئيس مركز ومدينة الشهداء، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية بمركز طب الأسرة بقرية دنشواي.

وكان قد أنشئ مركز طب الأسرة بدنشواي ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمعايير ومواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالقرية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتواصل المتابعة الميدانية لجميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز الشهداء للدفع المستمر لنسب التنفيذ، وتذليل المعوقات أولًا بأول، وتلافي أي ملاحظات يمكنها عرقلة تسليم المشروعات، وضمان انتهائها وفق أفضل المعايير والمواصفات.

محافظة المنوفية مركز ومدينة الشهداء السوق الحضاري شمياطس المركز الطبي بدنشواي انتهاء تشطيبات السوق الحضاري

مواد متعلقة

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

"مياه المنوفية" تنتهى من تركيب 34 ألف عداد مسبق الدفع

تضامن المنوفية: توزيع لحوم مجانا بـ4 كنائس في محافظة المنوفية

الأكثر قراءة

عاجل| المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

بعد 6 أيام من البحث.. انتشال جثمان "غريق لوران" بالإسكندرية

القصة الكاملة لقتل سائق وتقطيعه على يد زوجته وعشيقها في بدر

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

شراكة بين "المصرية للاتصالات" و"زين-عُمانتل الدولية (ZOI)" لإنشاء ممر رقمي مباشر يربط البحر المتوسط ببحر العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا جنوب الضفة الغربية

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية