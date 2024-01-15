الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تحتجز 6 نشطاء مؤيدين للفلسطينيين

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

ألقت الشرطة البريطانية القبض على ستة من أعضاء جماعة (العمل الفلسطيني) الاحتجاجية، أمس الأحد، في إطار تحقيق في مؤامرة مشتبه بها لتعطيل بورصة لندن.

وذكرت الشرطة أن النشطاء الستة كانوا يخططون لاستهداف بورصة لندن صباح الإثنين في محاولة لمنع فتح المبنى والتداول.

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على ثلاثة في مدينة ليفربول بشمال إنجلترا واثنين في لندن وشخص واحد في مدينة برايتون على الساحل الجنوبي.

وقال مسؤول الشرطة سيان توماس "هذه اعتقالات مهمة، ونعتقد أن هذه المجموعة كانت تستعد لتنفيذ عمل تخريبي ومدمر كان من الممكن أن تكون له آثار خطيرة لو نُفذ بنجاح".

وقالت الشرطة، إن النشطاء الستة ما زالوا رهن الاحتجاز.

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