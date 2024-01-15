يسرى عبدالله يكشف لـ"الشاهد" سبب اختراق الجامعات بالأفكار المتطرفة والمتطرفين

تحدث يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، عن اختراق الجامعات من قبل الأفكار المتطرفة، مؤكدًا أنه كان هناك مؤتمرًا هامًا جدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، ألقي فيه كلمة افتتاحية بالمنتدى العالمي للتعليم العالي.

وأضاف “عبدالله”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة الرئيس الأساسية دارت حول تحرير التعليم من قبضة الأطراف المتطرفة، مؤكدًا أن لدينا صانع القرار المصري واهتمام بالحالة التي نشير إليها.

وتابع، أن هناك تقارير أفرجت عنها المخابرات الأمريكية تتحدث عن اختراق المنظومات التعليمية سواء الجامعات أو المراحل السابقة لها، والهدف من ذلك بناء قواعد دعم والذي يتم من خلال المدرسين بالمدارس، والأكاديميين داخل الجماعات والذين من الممكن أن يكونوا صف ثلث أو ورابع ويكون اختراق ناعم ويتحول لصاحب سطوة وممكن أن ينتقلوا لصف ثاني أو أول.

وأشار إلى أنه سبق وكتب مقالًا بعنوان "لماذا يخترقون الجامعة؟"، موضحًا لأن الجامعة هي صانعة العقل العام، كما أنه على مستوى السكان الشباب يمثلون قوة هائلة وبهذا لا يغيب عن حسابات من يحاول اختراق الجامعة هذه الفئة، مؤكدًا أن فكرة الشائعات عندما تذهب أول قطاعات تذهب إليها هي التعليم والصحة والقطاعات الخدمية.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.