الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلى
الجيش الإسرائيلى

استشهد خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

 

وقالت الوزارة في بيان "الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير، شمال الخليل".

 

وعما حصل قرب الخليل قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "سيارة فلسطينية اخترقت حاجزا للجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة ميتزاد".

 

وأضاف "لاحق الجنود مركبة الإرهابيين الذين أطلقوا النار باتجاه القوات، ردا على ذلك أطلق الجنود النار في اتجاه الإرهابيين وقاموا بتحييدهم"، وبحسب الجيش تم العثور على "البندقية المستخدمة وفأس وذخيرة".

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