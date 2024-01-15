كأنه فيلم رعب.. بركان يهدد أحد بلدات أيسلندا بعد اشتعال النيران بالمنازل

اشتعلت النيران في المنازل في بلدة جريندافيك، في جنوب غرب أيسلندا، بعد ثوران بركان للمرة الثانية في أقل من شهر.

وتشكل شقان بالقرب من البلدة يوم الأحد، بعد زيادة النشاط الزلزالي الذي دفع السلطات إلى إخلاء المدينة أمس السبت.

بدأ الثوران الأول في الساعة الثامنة صباحًا عندما حدث صدع في الأرض على بعد حوالي 450 مترًا من المدينة، وفُتح صدع ثانٍ في منتصف النهار تقريبًا على حافة المدينة، حيث اجتاحت تلك الحمم المنازل.

تدفقت نفاثات من الحمم المتوهجة وارتفعت سحابة دخان ضخمة في السماء المظلمة.

وقال أحد السكان المحليين، لوكالة فرانس برس: "في قرية صغيرة مثل هذه، نحن مثل عائلة، نعرف بعضنا البعض كعائلة - إنه لأمر مأساوي أن نرى هذا".

وأضاف الرجل البالغ من العمر 55 عامًا، والذي يعمل صائدًا للأسماك في المدينة التي تشتهر بالصيد: "إنه أمر خيالي، وكأنك تشاهد فيلمًا".

وأفاد تلفزيون RUV الأيسلندي، أن الرئيس الأيسلندي جوني يوهانسون سيلقي خطابًا غدًا الإثنين.

وكتب التليفزيون الرسمي على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: "لا توجد أرواح في خطر"، لكن "البنية التحتية قد تكون مهددة"، مضيفًا أن رحلات الطيران لم تتأثر.

وقال بينيديكت أوفيجسون، من مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي، لـ RUV أن البركان "لا يزال يفاجئنا".

وأضاف: "كانت الأمور تتباطأ بعد بدء الثوران، ولكن قبل حوالي نصف ساعة أو ساعة بدأت تتسارع مرة أخرى، لم نعد نرى تباطؤًا في المدينة".

وقالت وكالة الحماية المدنية في أيسلندا إنها رفعت مستوى التأهب إلى "الطوارئ"، وهو الأعلى على مقياسها المكون من ثلاث درجات، مما يشير إلى بدء حدث يمكن أن يسبب ضررا للأشخاص أو الممتلكات أو المجتمعات أو البيئة.