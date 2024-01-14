الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجيش الإسرائيلى يشن هجومًا على أهداف فى لبنان على بعد 35 كم من الحدود

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أن الجيش يشن هجومًا على أهداف في لبنان على بعد 35 كم من الحدود.


قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله،  مساء اليوم الأحد،  إن المقاومة في لبنان أطلقت 62 صاروخًا، بينها 40 كاتيوشًا و22 كورنيت من المدى الجديد، على قاعدة ميرون.


وأضاف نصر الله في كلمة له، اليوم، في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد وسام طويل، أن 18 صاروخ كورنيت من المدى الجديد أصابت قاعدة ميرون

 

 

لبنان الجيش الإسرائيلي نصرالله إسرائيل غزة

الأكثر قراءة

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الخشت يكلف عميدة "الإعلام" الجديدة بمهام عاجلة

خبير أمنى: مخططات إقليمية شريرة تتفق مع إسرائيل للإساءة لمصر والأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة