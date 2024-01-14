الجيش الإسرائيلى يشن هجومًا على أهداف فى لبنان على بعد 35 كم من الحدود

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أن الجيش يشن هجومًا على أهداف في لبنان على بعد 35 كم من الحدود.



قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مساء اليوم الأحد، إن المقاومة في لبنان أطلقت 62 صاروخًا، بينها 40 كاتيوشًا و22 كورنيت من المدى الجديد، على قاعدة ميرون.



وأضاف نصر الله في كلمة له، اليوم، في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد وسام طويل، أن 18 صاروخ كورنيت من المدى الجديد أصابت قاعدة ميرون