باحث اقتصادي: الاستثمار المباشر له أثر إيجابي على زيادة حجم الناتج المحلى

قال الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاستثمار المباشر له أثر إيجابي على زيادة حجم الناتج المحلي، ويساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتجه معظم المستثمرين أو الأفراد إلى الاستثمار في الملاذات الآمنة التي تحفظ قيمة المدخرات، ويأتي على رأسها الاستثمار في الذهب شرط أن يكون الاستثمار بها لمدة طويلة، أو الاستثمار في الشهادات التي يتم طرحها من البنوك الحكومية ذات العوائد المرتفعة تعتبر أفضل أنواع الاستثمار في ظل المتغيرات الحالية والتي من المحتمل استمرارها خلال العام الحالي.

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وأوضح الدكتور مصطفى أبا زيد في تصريح خاص لـ «الدستور»، أن في حالة اتجاه الأوضاع نحو الاستقرار سيجعل صانعي السياسة النقدية إلى الاتجاه نحو مسار نزولي لأسعار الفائدة يسهم في زيادة الاتجاه نحو الاستثمار المباشر في إقامة مشروعات إنتاجية أو الاستثمار في العقارات ولكن يظل ذلك مرتبطا بقدرة السياسات النقدية على مجابهة معدلات التضخم ونقص السيولة الدولاري.



وأفاد المحلل الاقتصادي، أن أبرز القطاعات نحو الاستثمار خلال الفترة المقبلة قطاع العقارات في مصر، كونه أكثر القطاعات جاذبية للاستثمارعلى المدى الطويل. يمكن أن تكون العوائد مرتفعة وتزداد قيمة العقارات مع مرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك يشهد قطاع الطاقة المتجددة نموا كبيرا في مصر حيث تستهدف الحكومة المصرية إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وهو يقدم فرص استثمارية واعدة في مجالات مثل الطاقة الشمسية والرياح.



وأردف أن يشهد قطاع التكنولوجيا والابتكار في مصر نموا سريعا ويحظى بتشجيع الحكومة والدعم، يوجد العديد من الشركات الناشئة والمبتكرة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات والتجارة الإلكترونية، فضلا عن يشهد قطاع السياحة في مصر من أهم مصادر العملة الصعبة وله إمكانات كبيرة، يمكن النظر في الاستثمار في الفنادق والمنتجعات السياحية، وخدمات السفر والسياحة.