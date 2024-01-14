وسيم السيسى: المصرى القديم كان يتزوج من واحدة فقط

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الزواج في مصر القديمة، كانت الفتاة تتزوج من سن 16 عامًا، والولد يكون 18 عامًا ويكون الزواج مبكرًا.

وأكد خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن الرجل كان يتزوج من واحدة فقط وإن كان القانون يعطيه الحق في الزواج بأكثر من واحدة ولكنه كان يكتفي بواحدة فقط، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتزوجون من الأقارب.

ماذا قال القدماء المصريون عن الزواج من غريبة؟

وتابع أنهم كانوا يقولون عن الزواج من غريبة: "إياك والغريبة إنها كالبحر لا تعرف ما تخفيه في أعماقها من أسرار"، مشيرًا إلى أن الملوك كانوا يتزوجون من شعوب أخرى.

وأشار إلى أنه كان يوجد قصص حب كثيرة لدى القدماء المصريين كتب عنها كتبًا كثيرة.