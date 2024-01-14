الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وسيم السيسى: المصرى القديم كان يتزوج من واحدة فقط

وسيم السيسي
وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الزواج في مصر القديمة، كانت الفتاة تتزوج من سن 16 عامًا، والولد يكون 18 عامًا ويكون الزواج مبكرًا.

وأكد خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن الرجل كان يتزوج من واحدة فقط وإن كان القانون يعطيه الحق في الزواج بأكثر من واحدة ولكنه كان يكتفي بواحدة فقط، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتزوجون من الأقارب.

ماذا قال القدماء المصريون عن الزواج من غريبة؟

وتابع أنهم كانوا يقولون عن الزواج من غريبة: "إياك والغريبة إنها كالبحر لا تعرف ما تخفيه في أعماقها من أسرار"، مشيرًا إلى أن الملوك كانوا يتزوجون من شعوب أخرى.

وأشار إلى أنه كان يوجد قصص حب كثيرة لدى القدماء المصريين كتب عنها كتبًا كثيرة. 

وسيم السيسي الرجل مصر القديمة واحدة فقط الزواج القدماء المصريين القانون الاقارب

مواد متعلقة

وسيم السيسى: الحضارة الفرعونية ملك المصريين.. واليهود كانوا رعاة للغنم

وسيم السيسى: أؤمن بوجود كائنات فضائية خارقة الإمكانيات عن البشر

"العقدة التاريخية".. وسيم السيسى يحسم الجدل حول مشاركة اليهود فى بناء "الأهرامات"

وسيم السيسى يكشف معلومات لأول مرة عن حياة "هرتزل" مؤسس الصهيونية العالمية

الأكثر قراءة

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

عاجل.. مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق فى أمم إفريقيا

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

لليوم الخامس.. أمطار "الفيضة الكبرى" تواصل هطولها على الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة