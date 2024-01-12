الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وسيم السيسى: الحضارة الفرعونية ملك المصريين.. واليهود كانوا رعاة للغنم

الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الأهرامات ليست مقابر كما يتصور البعض، ولم يتم بناؤها للدفن فقط، فلا توجد بها مومياوات، أو غرف للدفن والطقوس والصلوات الجنائزية، بل إنها كانت محطات للطاقة الضوئية في العصر الفرعوني، لذا كل الحقائق والدلائل تشير إلى أن الأهرامات ليست مقابر للملوك في هذا العصر.

اكتشاف الكهرباء في مصر

وأكد الدكتور وسيم السيسي، خلال لقائه ببرنامج “بالخط العريض” مع الإعلامية إيمان أبوطالب، المذاع عبر فضائية “الحياة"، أن الدولة المصرية عرفت الكهرباء منذ آلاف السنين، معبرًا: "المصابيح الكهربائية الموجودة في معبد دندرة خير دليل على تاريخ الاكتشاف المبكر للكهرباء".

الحضارة المصرية ملك المصريين

وأضاف في حديثه، أن الماسونيين اليهود، ادعوا أنهم أصحاب كل ما في مصر، ويكفي أن “بيجن” في احتفالية السلام عام 1979، قال في كلمته: إنه تعب في اتفاقية السلام، وفي هذه المفاوضات، كما تعب أجداده في بناء الأهرامات، فاليهود تاريخهم معروف، وكانوا رعاة للغنم، لذا الحضارة المصرية هي ملك المصريين وحدهم بالأدلة.

وسيم السيسي عالم المصريات الحياة بالخط العريض الدكتور وسيم السيسي اليهود رعاة للغنم

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