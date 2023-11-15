"العقدة التاريخية".. وسيم السيسى يحسم الجدل حول مشاركة اليهود فى بناء "الأهرامات"

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الصراع مع إسرائيل من أجل دعم حق الشعب الفلسطيني في الأرض والوطن.

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة Dmc، أن اليهود كانوا مواطنين مصريين يعتنقون اليهودية فقط، وكانوا مولودين في مصر، وليس لهم أي علاقة ببناء الأهرامات ولم يكونوا أبدًا من العمال الذين شاركوا في بناء الأهرامات إطلاقًا، لافتًا إلى أن الأهرامات 2800 قبل الميلاد، وقد جاء إبراهيم نفسه بعد بناء الأهرامات بـ1100 عام.

وتابع: "في احتفالية السلام قال كارتر كلمة، وقال الرئيس السادات كلمة، ومن ثم جاء الدور على بيجن، الذي جلس وهو يعرف أن كاميرات العالم موجهة عليه، وقال "تعبت فيه هذه المفاوضات تعب أجدادي في بناء الأهرام، وقد ضحك كارتر والرئيس السادات من كلمته "، معقبًا: "كان من المفترض على الرئيس السادات أن يقول له، مستر بيجن، إن إبراهيم نفسه جاء بعد بناء الأهرامات بـ 1100 سنة طبقًا للمتحف البريطاني".