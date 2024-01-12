وسيم السيسى: أؤمن بوجود كائنات فضائية خارقة الإمكانيات عن البشر

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الهوية المصرية خط أحمر ولن يستطيع أحد المساس بها، ولهذا يمكن القول إنه يتحدث العربية ولكنه مصري أولًا وأخيرًا.

وجود كائنات فضائية

وأكد الدكتور وسيم السيسي، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبوطالب، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر قبطية منذ 2000 عام وإسلامية منذ 1400، ولكن مصر تاريخها منذ 3200 عام، جمعت بين علم الطب وعلم المصريات، لأن العامل المشترك بينهما هو الإنسان.

وأضاف في حديثه، أنه يؤمن بوجود كائنات أخرى في عوالم مختلفة، وهناك الكثير من الأدلة المادية على ذلك مثل الحادثة التي حدثت في نيومكسيكو عندما انفجر طبق طائر مصنوع من مادة الألترا بيور ماغنسيوم وهي مادة مصنعة يصعب تصنيعها على سطح الكرة الأرضية ولا وجود لها.

تقدم الكائنات الفضائية

وأشار إلى أن الكائنات الفضائية أكثر تقدمًا من البشر بكثير، والكثير من التقارير أكدت على عدم التعرض لهذه الكائنات، لأن كل ما نملكه من أسلحة وقنابل ذرية ما هو إلا بمثابة لعب أطفال بالنسبة لهذه الكائنات بالمقارنة لما تملك.