الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتفاق السعودى يصل أبوظبى للمشاركة فى بطولة الوحدة الودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وصل، مساء الأحد، نادي الاتفاق السعودي أبوظبي؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة الوحدة الودية المقرر إقامتها في الفترة من 18 - 24 يناير الجاري.

يشارك في بطولة الوحدة الودية 4 فرق هى: الزمالك المصري والوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وعبر عمر عبدالعزيز، مدير العلاقات العامة بنادي الاتفاق السعودي عن سعادته بتواجده في أبوظبي والمشاركة في بطولة تضم عددا من الاندية القوية.

يضم الاتفاق السعودي عددا كبيرا من نجوم العالم على رأسهم الإنجليزي هيندرسون لاعب ليفربول الإنجليزي السابق والهولندي فينالدوم، بخلاف المدرب الكبير ستيفن جيرارد.

ووجه عبدالعزيز الشكر إلي حازم فتوح رئيس الشركة المنظمة للبطولة هابي سيزونس، على حسن الاستقبال والحفاوة الذي رأها منذ وصوله إلي أبوظبي قادما من السعودية.

انتظم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وأنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بعد إصابته بشد في عضلة السمانة، وتأكد الجهاز الطبي من جاهزية المثلوثي للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

بعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وطالب المدير الفني من اللاعبين الاستفادة من فترة التوقف الدولي الحالية، من أجل الاستعداد بجدية للمرحلة المقبلة في ظل منافسة الفريق على أكثر من بطولة محلية وإفريقية.

هيندرسون عمر عبد العزيز بطولة الوحدة الودية السعودية الاتفاق السعودى

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