زعيمتهم فتاة.. ضبط عصابة اتجار فى المخدرات والأسلحة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط تشكيل عصابي يضم 6 أفراد، بينهم فتاة، تخصص في الاتجار بالمخدرات.



تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، باتجار تشكيل عصابي في المواد المخدرة، متخذًا من إحدى البؤر الإجرامية بنطاق قرية الرياض، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وتم تشكيل مأمورية أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر، استهدفت مكان تواجد المتهمين داخل أرض زراعية بقرية الرياض، حيث تمكنت الحملة من ضبط التشكيل.

وضم كلا من: "ميرنا. م"، 20 عامًا، "عمرو.م"، 30 عامًا، وشهرته عمرو أبو زينة، مقيم بقرية برمبال القديمة دائرة المركز، زعيم التشكيل، و"محمد ع.ال.م.أ"، 21 عامًا، وشهرته العشري، "خالد. م"، وشهرته خالد سيكا، "محمد.ح"، 22 عامًا، شهرته محمد العربي، "إبراهيم. م."، 22 سنة.



وعثر بحوزة المتهمين على 2 بندقية خرطوش "شت جن"، وفرد خرطوش، و15 طلقة، و2 كيلو هروين، وكيلو هيدرو، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والأسلحة للدفاع نشاطهم المحظور، والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهم.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.