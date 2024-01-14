الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"فتوح" يؤكد اهتمام الدولة بتحفيز الصناعة المحلية لتحقيق الاستثمار

عمرو فتوح
عمرو فتوح

أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة ساهمت من خلال تعزيز التصنيع المحلي في تشجيع الاستثمار في صناعة السيارات والصناعات الهندسية بهدف تعزيز التصدير وتلبية الاحتياجات السوق المحلي من المركبات والمعدات الصناعية. وأشار إلى أن الدولة قامت بتوفير التسهيلات والحوافز للشركات المحلية والأجنبية لإنشاء مصانع التجميع والإنتاج في مصر.

قطاع الصناعات الغذائية

وأشار عمرو فتوح في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن الدولة شجعت الاستثمار في صناعة المواد الغذائية وتجهيزها، بما في ذلك تصنيع المنتجات الزراعية المعالجة والمحفوظة والمعبأة. حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الحيوية في مصر نظرًا لتوافر الموارد الزراعية الغنية والطلب المحلي والعالمي المتزايد على المنتجات الغذائية، فضلاً عن تطوير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية لتعزيز القدرة التصديرية لمصر وتوفير المنتجات الكيماوية الأساسية المحلية، بما في ذلك إنتاج المبيدات الزراعية، والأسمدة، والبلاستيك، والمنتجات البتروكيماوية الأخرى.

وفيما يخص قطاع الصناعات الدوائية، أفاد نائب رئيس لجنة الصناعة بأن الدولة ساهمت في إنشاء "قلعة الدواء" مما شجّع الاستثمار في صناعة الأدوية والمنتجات الصيدلانية في مصر، حيث تعتبر هذه الصناعة حيوية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير المنتجات الدوائية إلى الأسواق العالمية.

قطاع الصناعات النسيجية والملابس 

ويجب أن يكون التركيز على تطوير الصناعات النسيجية وصناعة الملابس بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التصديرية لمصر. وقد تم تطوير مناطق صناعية متخصصة لإنتاج المنسوجات والملابس وتوفير بيئة ملائمة للشركات المحلية والأجنبية.

اهتمام الدولة المصرية لتحفيز الصناعة المحلية

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