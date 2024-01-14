دفاع النواب تقدم التهنئة لرجال الشرطة وتؤكد تعديلات قانون الشرطة تتوافق مع الدستور 

وجه النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية والتقدير للجنة الشئون التشريعية، وذلك لتقديمها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

كما وجه النائب أحمد العوضي، تحية لرجال الشرطة البواسل لقرب ميعاد الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك لتقديمهم العديد من التضحيات والجهود المخلصة؛ من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.

جاء ذلك، خلال كلمته التي يستعرضها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأشاد رئيس دفاع النواب، بالدور العظيم الذي تقوم به وزارة الداخلية، وذلك لتقديمها كل الخدمات للمواطنين، مشيدًا أيضًا بدور الحكومة ودور القوات المسلحة من خلال مبادرة كلنا واحد.

وأكد النائب أجمد العوضي، أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، والذي يعتمد على العديد من العناصر، أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف. وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

وأشار رئيس دفاع النواب، إلى أن مشروع قانون تعديلات هيئة الشرطة يضيف مادة مهمة، وهي المادة 102 مكرر 3، والتي تتضمن أن رجل الشرطة الذي صدرت ضده أحكام واجبة النفاذ من الممكن العودة إلى الخدمة خلال سنة من تنفيذ الحكم الموجه إليه.

من جانبه وجه النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية للجنة الشئون التشريعية، موجهًا أيضًا الشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل، مهنئًا رجال الشرطة بقرب عيد الشرطة الموافق 25 يناير الجاري.

وأشار النائب إبراهيم الحصري، إلى أن إضافة مادة 102 مكرر 3 تعمل على الإعلاء من شأن هيئة الشرطة، موضحًا أن الواقع العملي أثبت أهميتها عدم تطبيق المادة يؤدي إلى إحداث خلل في الهرم الوظيفي للشرطة، معلنًا موافقته على مشروع قانون تعديلات هيئة الشرطة.