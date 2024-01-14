مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الشرطة

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر، أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

القصبى يهنئ رجال الشرطة بعيد الشرطة

وقدم زعيم الأغلبية الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التهنئة لكل رجال الشرطة بجميع قطاعاتها بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 من يناير من كل عام.

وقال القصبي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، إن جهاز الشرطة جهاز وطني بامتياز ويعمل دائما علي التطوير ورفع كفاءة كل العاملين به لمواكبة مستجدات العصر.

وتابع: كما أن هذا الجهاز يبذل جهدا كبير للتدريب للعاملين به خاصة في القطاعات التي تقدم خدمات للمواطنيين منها المرور والأحوال المدنية، وكذلك تحويل فلسفة قطاع السجون إلى قطاع الأحوال المجتمعية وتحويل مسمي السجين إلى النزيل احتراما لمبادئ حقوق الانسان وتعزيزا لثقافة حقوق الإنسان، لذلك لا بد من التحية والتقدير لكافة العاملين بهذا الجهاز اعترافا بجهودهم المخلصة للحفاظ على أمن البلاد والعباد.

وقال: باسمي واسم كافة نواب المجلس نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة القيادات والضباط والعاملين بوزارة الداخلية، وأضاف القصبي أن مشروع القانون يعكس القيم والمهنية ويرسخ لقيم الانضباط في جهاز وطني يحظى باحترام وثقة المواطن المصري لذلك أوافق على مشروع القانون وأدعو كافة الزملاء بالموافقة عليه.