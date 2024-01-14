إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم بمجلس النواب

ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بشأن الواقعة المنسوبة للنائبة نشوى رائف.

وقال رئيس المجلس: «تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب)– جامعة الوادي الجديد».

وأوضح: «ولما كانت الواقعة- إن ثبتت- تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب؛ فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك إعمالًا لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس».