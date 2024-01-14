الأحد 14 يناير 2024
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مصر

وزير الإسكان: العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية هى البرج الأيقوني

وزير الإسكان
وزير الإسكان

شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، فى الاحتفالية التي تنظمها شركة "CSCEC" الصينية، بمناسبة تسليم المرحلة الأولى من الأبراج، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشارى المشروع، وشركة "CSCEC" الصينية.

وأوضح وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى من أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل 3 أبراج إدارية (C03 - C03 - C11)، ويبلغ ارتفاع البرج الأول (C03) 80 مترًا، ويتكون من بدرومين و16 طابقًا، بمسطحات بنائية 82 ألف م2، بينما يبلغ ارتفاع البرج الثاني (C04) 174 مترًا، ويتكون من بدرومين و33 طابقًا، بمسطحات بنائية 120 ألف م2، فى حين يبلغ ارتفاع البرج الثالث (C11) 142 مترًا، ويتكون من بدرومين و30 طابقًا، بمسطحات بنائية 82 ألف م2.

وأشار الوزير، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)،
ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 مترًا.

العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة هى البرج الأيقوني

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقًا للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقًا للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

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وأوضح وزير الإسكان، أن المسطحات الإجمالية للأبراج والمناطق التجارية والبوديوم ومبنى الخدمات والمرافق، 1.9 مليون متر مسطح، بجانب مناطق انتظار سيارات (موزعة على جميع الأبراج طابقين تحت الأرض) تتسع لـ15 ألف سيارة، إضافة إلى مبنى تحكم وإدارة مركزي منفصل لإدارة المرافق والبنية التحتية الذكية والتكييف المركزي لجميع الأبراج باستخدام المياه المثلجة لتوفير الطاقة، ومغسلة للفنادق ومتصل بنفق تحت الأرض لسهولة حركة الخدمات من الأبراج لمركز التحكم والخدمات.

العاصمة الإدارية الجديدة البرج الأيقوني العلامة المميزة منطقة الاعمال المركزية عاصم الجزار وزير الإسكان

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