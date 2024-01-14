7 دقائق فزع ورعب.. القصة الكاملة لانهيار عقار قديم على السكان فى السيدة زينب

على مدار 7 دقائق شهدت منطقة السيدة زينب حالة من الفزع والرعب من الأهالي وصراخ واستغاثت نتيجة سقوط عقار سكني على رؤوسهم.

تفاصيل الحادث



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بوقوع انهيار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إنقاذ وإسعاف.

ومن خلال الفحص تبين أن العقار أنهار بطرق جزئية دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

معاينة النيابة لمكان الانهيار

وتبين أن العقار في منطقة عشوائية ومبنى قديم ومنهالك وبه حوائط خشبية وسلالم خشبية وأن الانهيار وقع جزئي في الجانب الأيمن من العقار مما جعل سكانه يهرولون على السلالم لإنقاذ أرواحهم.

كما تبين أن التصدع كان متنبأ به حيث أبلغ عدد من السكان منذ فترة عن قدم وتهالك البيث والخوف من سقوطه، وكانوا يحضرون طرق لتنكيسه ولكنه كان صدر له إزالة واستمرار السكان في الإقامة به.

وتبين أنه مكون من ثلاثة طوابق وتسكنه عائلتين، ولم يحدث أي إصابات من السكان، ولا حتى من المارة أو من الجيران.

قرارات النيابة

وعلى آثر ذلك قررت النيابة ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار انهيار العقار، وإعداد تقرير حول حالته، كما قررت النيابة ندب فريق من مهندسي الحي لفحص سلامة العقارات المجاورة وإعداد تقرير حول سلامتها وتأثرها بالأنهيار من عدمه، واستدعاء السكان ومالكي العقار لسماع أقوالهم حول الواقعة.