متحدث الزراعة يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء للمشروعات الزراعية بالإسكندرية والبحيرة

أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بالعامرية بالإسكندرية والبحيرة، تأتي انعكاسًا للاهتمام المتزايد للدولة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة أقامت مشروعات كثيرة منها مشروع تطوير الحقل والاهتمام بالتوسع الرأسي للأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة للتوسع في الأراضي الزراعية والتي وصلت إلى 4.5 مليون فدان.

مصر تحتل المركز الأول عالميًا لتصدير الفراولة المجمدة

وأكد أن زيارة "مدبولي"، لمزرعة على مساحة 800 فدان تمت زراعتها بالفراولة والبروكلي بنظم ري حديثة، ويوجد حجم جهد مبذول لتحقيق أفضل إنتاجية ويتم تصديرها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن مصر في المركز الأول على مستوى العالم في تصدير الفراولة المجمدة، وهذا يؤكد استراتيجية الدولة وانعكاسها على حجم التنمية.

وتابع، أن الفدان كان يحتاج 10 آلاف متر مكعب من المياه، وبعد استخدام الري الحديث يحتاج الفدان إلى 6 الآف متر مكعب من المياه.