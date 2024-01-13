السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الزراعة يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء للمشروعات الزراعية بالإسكندرية والبحيرة

زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء للمشروعات الزراعية بالإسكندرية والبحيرة

أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بالعامرية بالإسكندرية والبحيرة، تأتي انعكاسًا للاهتمام المتزايد للدولة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة أقامت مشروعات كثيرة منها مشروع تطوير الحقل والاهتمام بالتوسع الرأسي للأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة للتوسع في الأراضي الزراعية والتي وصلت إلى 4.5 مليون فدان.

مصر تحتل المركز الأول عالميًا لتصدير الفراولة المجمدة

وأكد أن زيارة "مدبولي"، لمزرعة على مساحة 800 فدان تمت زراعتها بالفراولة والبروكلي بنظم ري حديثة، ويوجد حجم جهد مبذول لتحقيق أفضل إنتاجية ويتم تصديرها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن مصر في المركز الأول على مستوى العالم في تصدير الفراولة المجمدة، وهذا يؤكد استراتيجية الدولة وانعكاسها على حجم التنمية.

وتابع، أن الفدان كان يحتاج 10 آلاف متر مكعب من المياه، وبعد استخدام الري الحديث يحتاج الفدان إلى 6 الآف متر مكعب من المياه.

وزارة الزراعة رئيس الوزراء الإسكندرية البحيرة مشروعات الإنتاج الزراعي تصدير الفراولة الأراضي الزراعية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء: مصر من أعلى دول العالم فى إنتاج وتصدير الموالح

رئيس الوزراء: تحقيق الاستدامة للنمو الاقتصادى قائم على القطاعات ذات الأولوية للدولة

دلالات زيارة رئيس الوزراء لميناء العين السخنة

محمد البهواشى: زيارة رئيس الوزراء لميناء السخنة دليل على تطور الاقتصاد المصرى

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "حياة إيجيبت" للمنتجات الصحية

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "هيما فوم" لتصنيع البلاستيك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء يزور مصنع "وادى السيليكون" للصناعات الإلكترونية بالسخنة

الأكثر قراءة

مظاهرات غير مسبوقة فى تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مواجهة موزمبيق بأمم إفريقيا 2023

متوفر جميع ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

مصطفى بكرى يزف بشرى سارة حول الأوضاع الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى