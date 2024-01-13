السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق في انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالسيدة زينب

ارشيفية
ارشيفية

تباشر جهات التحقيق، إجراءاتها في انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

كانت قد شهدت منطقة السيدة زينب حادث انهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق، ودفعت الجهات المعنية بسيارة دفاع مدني للوقوف على أسباب الانهيار ولفحص أسباب وملابسات الحادث

والبداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده انهيار عقار جزئيا بجوار مطعم أحباب السيدة بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني لمحل البلاغ للوقوف على أسبابه ولمعرفة وكشف ملابسات الحادث.

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