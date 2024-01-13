"الاتصالات": حزمة برامج توعوية للمواطن لاستخدام الخدمات التكنولوجية بأمان وفاعلية

قالت الدكتورة بسنت صلاح الدين، مدير عام متابعة وتقديم البرامج التدريبية بوزارة الاتصالات، إن دمج المواطن رقميًا أصبح أمرًا ضروريًا وليس رفاهية، مشيرة إلى أن أسلوب الممارسة يجب أن يحاكي حياته الطبيعية.

“الاتصالات”: نتنوع في توصيل المعلومة من نشر الثقافة واكتساب المهارات والتمكين الرقمي

وأضافت صلاح الدين خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "نتنوع في توصيل المعلومة من نشر الثقافة واكتساب المهارات والتمكين الرقمي" مشيرة إلى أنه لا يوجد مواطن الآن لا يتعرض لخدمات الحكومة الرقمية وخدمات الشمول الرقمي والمالي.

وأشارت، إلى أن كيفية استخدام الخدمة من أهم الأمور التي يجب تحقيقها للمواطن، حيث تقدم وزارة الاتصالات حزمة برامج توعوية للمواطن لتحقيق استخدام الخدمات التكنولوجية بأمان وفاعلية على المنصات الرقمية والتطبيقات المختلفة.

وأوضحت، أن تلك الحزمة تضم قرى حياة كريمة والجامعات والمعاهد والطلاب والخريجين، مشيرة إلى أن الوزارة تتعامل مع كل فئة بما يتناسب مع احتياجاتها.