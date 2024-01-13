السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد احتفالات الميلاد| موعد عيد الختان المجيد في يناير 2024

عيد الختان المجيد
عيد الختان المجيد

تستكمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها الكبرى في شهر يناير، إذ تستقبل عيد ختان السيد المسيح يوم 14 من الشهر، وعيد الغطاس المجيد الذي يعتبر ثاني الاحتفالات السيدية بحس بالمصطلح الكنسي في شهر يناير، ولذا يترأس البابا تواضروس قداسه في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وهي مقر باباوات الكنيسة قديما.

 موعد عيد الختان المجيد في يناير 2024

ويستعد الأقباط للاحتفال بعيد الختان غدا الأحد، والفعل "يختن" في اليونانية هو "بريتمنو"، ويعني يقطع أو يقلَّم أو يشذِّب أو يجز دائريًا.  فالختان هو استئصال لحم الغرلة عند الذكر، وهي عادة لازالت سائدة حتى اليوم بين كثير من الشعوب والأجناس، كما كانت شائعة قبلًا، إلا عند الأشوريين والبابليين.

ويرى هيرودت أن الختان عند قدماء المصريين كان الدافع إليه دائمًا صحيًا، ولكننا لا نستطيع أن نغفل تأثير الديانة المصرية القديمة على حياة وسلوك المصري القديم، لذلك ليس من المستبعد أن يكون الختان عندهم كان تنفيذًا لشريعة دينية، أما في العهد القديم فقد كان الختان بمثابة علامة عهد بين الله وشعبه كما حدث مع إبراهيم، وكان كل ذلك غير مختون لا يحق له أن يأكل من الفصح، بل ويُقطَع كلية من رعوية شعب إسرائيل 

الجدير بالذكر أن الكنيسة تستمر في إتمام طقوسها بالنغمات المفرحة، او بالطقس الفرايحي بحسب التعبير الكنسي منذ احتفالات عيد الميلاد المجيد، وحتى احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد الذي يُحتفل بقداسه يوم 19 يناير، في موعد متاخر على غرار قداس عيد الميلاد المجيد، إذ لا تصلي الكنيسة قداسات متأخرة إلا في عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد فقط.

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