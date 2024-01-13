"سعر الكيلو 3 جنيهات".. "الأزولا" وسيلة المزارعين للتغلب على ارتفاع أسعار العلف بالمنوفية (فيديو)

ارتفعت أسعار الأعلاف في الفترة الأخيرة، مما جعل هناك عائق كبير أمام مربيين الدواجن والمواشي وأصحاب الثروة الحيوانية في ربوع محافظات مصر مما تسبب في لفت الأنظار لأي بديل يوفر على الفلاح أو أصحاب المزارع الأموال التي يتم إنفاقها على شراء الأعلاف.

وانتشرت في محافظة المنوفية خاصة زراعة نبات الأزولا الذي يعد ثورة في مجال الأعلاف، اتجه إليه الفلاحين للتوفير عليهم في إطعام المواشي والطيور الخاصة بهم، ويعد أرخص أنواع الأعلاف ومفيد لكونه نبات غني جدا بالبروتين مما يترك أثرا جيدا على الطيور المواشي.

الأزولا نبات مائي يتم زراعته مرة واحدة في العمر في أحواض مائية مع تعرضه للشمس وينتج يوميا كيلو في مساحة المتر مربع، ويباع الكيلو بواحد جنيه حتى وصل سعره الآن بمنافذه في القرى، من 3 إلى 4 جنيهات، ويعد ذلك أرخص سعر لكيلو العلف في أنواعها المختلفة، حيث تكون إنتاجية الفدان يوميا ألف كيلو علف أزولا ويتم حصاد الحوض كل أربعة أيام أو خمسة بالكامل ولكنه ينمو يوميا بعد انتشاله لتجده يطفو على السطح لينمو في اليوم التالي.

وأكد عمرو غباشي صاحب أكبر أحواض أزولا بالمنوفية ويعد أكبر موردي نبات الأزولا لأنحاء المحافظة، أن لديه عدة أحواض من الأزولا وأكد أنه أصر على أن يجربه شخصيا لإطعام المواشي والطيور الخاصة به وبدأ بحوض صغير متر في متر فقط وعندما وجده ينتج محصول كل خمسة أيام، فكانت النتيجة مذهلة حيث وفر الكثير من العلف أكثر من النصف تقريبا ويعد علف مجانى قام بشراء بذوره من مركز البحوث الزراعية، مرة واحدة منذ عام تقريبا يعطي نفس الإنتاجية يوميا حتى الآن والتوفير الذي يحققه هذا النبات في تعويض 30% إلى 40% من الأعلاف فيعد به نسبة بروتين عالية.

وأضاف عمرو غباشي أكبر مورد الأزولا بمحافظة المنوفية، أنه كان يعمل محاسب بشركة خاصة ولم تكن طموحه أبدا وفي أحد الأيام قرأ عن نبات الأزولا وفكر في تجربته في حوض صغير بعدها استأجر عدة أفدنة وبدأ في زراعتها، بالأزولا واستهدف في مشروعه ربات البيوت في القرى المجاورة حتى يكون لديه زبون يومي وبدأ بفتح منافذ في القرى لبيع الأزولا كعلف للماشية والطيور ففارق السعر من كيلو العلف العادي أكثر من 23 جنيها في المتوسط وتعتبر الأزولا كنز لربة المنزل والفلاح فضلا عن الأثر الجيد الذي تتركه على الطائر المواشي سواء التسمين أو الحلابه.

وأكد الدكتور محمد سالم، أن نبات الأزولا بدأ في الانتشار منذ فترة قريبة، ويعد من الأعلاف التي توفر على الفلاح كثيرا ولها شروط وأولها أن يتم ملئ الحوض المائي أو المساحة المزرعة مياه معين من الترع وذلك لضمان نموه السريع ورعاية الحوض يوميا وإزالة المحصول أول بأول يساعد على مواصلة الإنتاج بصفة دورية للحصول على إنتاجية جيدة.

وأكد الدكتور محمد سالم دكتور بكلية الزراعة جامعة السادات، أن الشرط الثاني لضمان إعطاء محصول الأزولا نفس نتيجة العلف وأحسن هو خلطه بأي علف آخر مثل الردة أو الذرة أو العليقة، حتى يحافظ على معدة الحيونات والطيور ويعطى نتيجة رائعة في تربية اللحوم أو إنتاجية الألبان.