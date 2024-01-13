المالية: طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر للحوار المجتمعى فى فبراير

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، التي يرأسها الدكتور أحمد شوقي، وفقًا للبيان.

وأضاف الوزير أنه تم إقرار قانون جديد يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وتم إصدار التعليمات التنفيذية فى هذا الشأن.

وأوضح أن النظم الضريبية المميكنة تساعد في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي.

وشارك في المؤتمر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهشام الرجال مستشار رئيس شركة سوميد، رئيس القطاع المالي.