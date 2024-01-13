تهكير التابلت.. التعليم ترصد 3 حالات وتوجه تحذير شديد

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم فى الجيزة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وخلال متابعته شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين كما نبه على السادة مديري العموم بالمرور اليومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات، وضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم وذلك للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

كما شدد على الموجهين المقيمين بالمدارس عمل تقرير يومي مفصل بسير الامتحانات ورفعه لمدير الإدارة وذلك لتجنب حدوث المشاكل اثناء العملية الامتحانية كما شدد على ضرورة وجود الزائرة الصحية داخل اللجان وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة كما نبه على جميع مديري الإدارات بتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب كما أكد علي تحديث طلاب المرحلة الثانوية للتابلت الخاص بهم حتى يتثنى لهم سهولة دخولهم على المنصة وأكد على عدم مغادرة الطلاب المدرسة إلا بعد تحديث الجهاز وفى حال مواجهتهم أى مشكلة عليهم التوجه إلى مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة.



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وأكد أشرف سلومة خلال بيان صحفى له منذ قليل على أن جميع الطلاب الذين تمكنوا من دخول الامتحان إلكترونيا سوف يتم متابعة جميع امتحاناتهم القادمة إلكترونيا كما نبه على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بعدم مغادرة أى طالب بالمدرسة إلا بعد استكمال وقت امتحانه بالكامل وفى حالة تعذر دخول الطالب على المنصة سوف يتم تعويضه عن هذا الوقت و ضروره وجود الشريحة مع الطالب مشحونة بالجهاز.

وفى سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن أنه تم رصد ثلاث حالات تهكير تابلت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأكد على أنه سيتم عرض الأجهزة المهكرة علي مسئولي التطوير وإثبات ذلك من خلال محضر بالواقعة والغاء المادة وفي حال التكرار يلغي الترم بالكامل وعلي مسئولي التطوير ضبط الأجهزة لعدم التكرار وتهيب مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالسادة أولياء الأمور بضرورة التنبيه على الطلبة بعدم تهكير جهاز التابلت حتى لا يعرض الطالب نفسه للمساءلة القانونية.

وكانت نسبة الحضور في مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي %96 كما كنت نسبة الحضور فى مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي %97 ونسبة الحضور فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية للصف السادس الابتدائي %97،4 ونسبة الحضور فى مادتى الهندسة والعلوم للصف الأول الإعدادي %96 وكانت نسبة الحضور فى مادة اللغة العربية للصف الثانى الثانوى %94،5.