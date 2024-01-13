القاهرة الإخبارية: اختفاء جنديين من البحرية الأمريكية خلال عمليات قبالة السواحل الصومالية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، نقلًا عن القيادة المركزية الأمريكية، باختفاء جنديين من البحرية في أثناء عمليات قبالة السواحل الصومالية.

وفي وقت سابق، نظم مئات المتظاهرين في نيويورك بالولايات المتحدة مظاهرات متزامنة دعما لفلسطين واليمن.

وتصدرت الأحداث اليمنية يوم أمس قائمة الأخبار الدولية، وصرح الضابط والمحلل السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل معلوف أنه بعد الهجوم على اليمن، قد يخرج الوضع عن السيطرة، ويمكن أن تتوسع الحرب وتغطي ثلاث أو أربع جبهات على الأقل.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ما يقارب الـ100 يوم، باشرت واشنطن ولندن فجر يوم أمس الجمعة توجيه ضربات عسكرية على مواقع في اليمن.