100 يوم من الحرب على غزة.. 5308 حالات اعتداء فى الضفة الغربية بعد الحرب

الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الفلسطينيين ليست مقتصرة على قطاع غزة فقط، فقد أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بأن العام الماضى وحده شهد تصاعدًا غير مسبوق فى عدد وحدّة الانتهاكات التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون ضد الشعب الفلسطينى وأراضيه وممتلكاته فى الضفة الغربية.

وذكرت هيئة مقاومة الاستيطان أنها رصدت ١٢١٦١ حالة اعتداء خلال عام ٢٠٢٣، منها ٥٣٠٨ حالات وقعت بعد السابع من أكتوبر، ما يعنى أن معدل الاعتداءات ارتفع بشكل كبير فى الربع الأخير من العام الماضى.

وأوضحت أن الاعتداءات التى نفذها جيش الاحتلال بلغت ٩٧٥١ حالة، بينما بلغت الاعتداءات التى نفذها المستعمرون ٢٤١٠ حالات، إضافة إلى ٢٠٦ حالات تعاون بين الطرفين فى الاعتداء على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد ٢٢ فلسطينيًا على أيدى المستعمرين، من بينهم ١٠ استشهدوا بعد السابع من أكتوبر.

وحذرت الهيئة من أن الاحتلال يستغل الظروف الدولية والإقليمية، خاصة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، لتنفيذ مشاريع استيطانية واستعمارية فى الضفة الغربية، تهدف إلى تغيير واقعها الجغرافى والديموغرافى والتاريخى.

واختتمت بالإشارة إلى أن الاحتلال يمارس سياسات عنصرية وإجرامية ضد الفلسطينيين، مثل التهجير القسرى والإعدامات الميدانية والتدمير الواسع للمنشآت والمرافق، بالإضافة إلى فرض نظام الفصل العنصرى والحصار الشامل على الضفة الغربية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى وحقوق الإنسان.