الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلاف على 5 آلاف جنيه.. حبس المتهم بقتل ابن عمه في بولاق الدكرور

المتهم
المتهم

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بـحبس المتهم بقتل ابن عمه، حيث سدد له عدة طعنات نافذة بسلاح أبيض “سكين”، لعدم سداده مبلغ 5 آلاف جنيه، اقترضه منه في بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل الضحية "نجل عمه" بسبب اقترض الأخير مبلغ 5 آلاف جنيه من ومماطلته في السداد، ويوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما، سدد له على إثرها المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام (سكين)، فسقط قتيلا في الحال.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية  أمام جهات التحقيق، أن "الضحية اقترض مني مبلغا ماليا 5 آلاف جنيه، وعندما طالبته رفض السداد، "قالي اصبر عليا شوية مش معايا فلوس"، حينها شعرت أنه هيأكل حقي، فتشاجرت معه، مما دفعني لسحب سلاح أبيض (سكين) وطعنته، فسقط قتيلا".

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص في منطقة بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين مقتل عامل نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وأشارت التحريات إلى أن خلافات مالية أدت إلى اعتداء المتهم على المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

نيابة جنوب الجيزة حبس المتهم قتل ابن عمه سلاح أبيض سكين بولاق الدكرور

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