بريطانيا: ضرباتنا ضد أهداف عسكرية للحوثيين مبررة بموجب القانون الدولى

قالت الحكومة البريطانية إن ضربات المملكة ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن مبررة بموجب القانون الدولي، بحسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الجمعة، إن الضربات الأمريكية والبريطانية التي شُنت على أهداف الحوثيين في اليمن جاءت ردًا على تهديد الملاحة البحرية.

وأكد أن هجمات الحوثيين عرّضت الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين والشركاء للخطر، كما عرّضت التجارة للخطر وحرية الملاحة وقد تأثرت أكثر من 50 دولة في 27 هجومًا على الشحن التجاري الدولي.