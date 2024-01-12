الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الناتو": الضربات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن هدفها دفاعي

الناتو
الناتو

أكد حلف الناتو، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن هدفها دفاعي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الكرملين يدين الضربات الأمريكية والبريطانية 

فيما أدان الكرملين، الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين في اليمن، مؤكدا خلال تصريحات عرضتها القاهرة الإخبارية، أن الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد الحـوثيين في اليمن غير مشروعة بموجب القانون الدولي.

وكانت طلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، بحسب "قناة القاهرة الإخبارية".

حلف الناتو الناتو أمريكا الحوثيين اليمن أمريكا وبريطانيا

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