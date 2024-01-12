الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العراق يدين العدوان على اليمن: توسيع دائرة الاستهدافات ليس حلًا

وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية

أدانت وزارة الخارجية العراقية، العدوان على اليمن وسيادته، حسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت الخارجية العراقية، أن توسيع دائرة الاستهدافات لا يمثل حلًا للمشلكة، وإنما سيدفع لاتساع نطاق الحرب، مشيرة إلى أنه من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة في المياه.

كما أكدت الخارجية العراقية، أنه على مجلس الأمن الدولي ممارسة مسئولياته وإصدار قرار يوقف الحرب العدوانية والوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

يُشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قد قال إن ضربات المقاتلات والصواريخ التي استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ركزت على قواعد الطائرات دون طيار، والصواريخ، ورادارات المراقبة.

الخارجية العراقية اليمن قصف اليمن استهداف اليمن الصراع في اليمن الحوثيون القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مصر تتصدر.. 15 منتخبا حصدوا 33 لقبا في بطولة أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

القاهرة الإخبارية: وقفة تضامنية أمام محكمة العدل تأييدًا لغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا