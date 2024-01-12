العراق يدين العدوان على اليمن: توسيع دائرة الاستهدافات ليس حلًا

أدانت وزارة الخارجية العراقية، العدوان على اليمن وسيادته، حسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت الخارجية العراقية، أن توسيع دائرة الاستهدافات لا يمثل حلًا للمشلكة، وإنما سيدفع لاتساع نطاق الحرب، مشيرة إلى أنه من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة في المياه.

كما أكدت الخارجية العراقية، أنه على مجلس الأمن الدولي ممارسة مسئولياته وإصدار قرار يوقف الحرب العدوانية والوحشية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

يُشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قد قال إن ضربات المقاتلات والصواريخ التي استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ركزت على قواعد الطائرات دون طيار، والصواريخ، ورادارات المراقبة.