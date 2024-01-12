كيف انتقلت مدارس التربية الكنسية من يوم الأحد إلى يوم الجمعة؟

تستكمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها الكبرى في شهر يناير، إذ تستقبل عيد ختان السيد المسيح يوم 14 من الشهر، وعيد الغطاس المجيد الذي يعتبر ثاني الاحتفالات السيدية بحس بالمصطلح الكنسي في شهر يناير، ولذا يترأس البابا تواضروس قداسه في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وهي مقر باباوات الكنيسة قديما.

كيف انتقلت مدارس التربية الكنسية من يوم الاحد الى يوم الجمعة؟

ومع حلول يوم الجمعة، يدرس في جميع كنائس مصر فصول التربية الكنسية المعروفة باسم مدار الأحد، وتساءلت “الدستور” حول سبب تدريس مدارس الاحد في يوم الجمعة، وأجاب عن ذلك السؤال تاسوني سامية إبراهيم أمينة خدمة مرحلة ني أجيلوس وهي كلمة يونانية تعني ملائكة ويشار بها إلى الأطفال، والحاصلة على بكالريوس الكلية الإكلريكية فرع شبرا الخيمة، وقالت إن الأمر يتعلق بالإجازة الأسبوعية للأفراد.

ففي العصر القديمة كانت الإجازة الأسبوعية يوم الأحد فسميت بذلك الاسم، وحينما تم تغيير الإجازة الأسبوعية الى يوم الجمعة لم يعد الطلاب الذين سيتلقون الدروس متفرغين يوم الأحد بل ينزلون إلى مدارسهم، وكذلك أولياء الأمور الذين سيحملون أطفالهم إلى مدراس التربية الكنسية لم يعودوا متفرغين يوم الأحد بل يزاولون أعمالهم، لذلك تم نقل مدارس التربية الكنسية إلى يوم الجمعة حيث الإجازة الأسبوعية.

الجدير بالذكر أن الكنيسة تستمر في إتمام طقوسها بالنغمات المفرحة، او بالطقس الفرايحي بحسب التعبير الكنسي منذ احتفالات عيد الميلاد المجيد، وحتى احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد الذي يُحتفل بقداسه يوم 19 يناير، في موعد متاخر على غرار قداس عيد الميلاد المجيد، إذ لا تصلي الكنيسة قداسات متأخرة إلا في عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد فقط.