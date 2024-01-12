وزير الدفاع البريطاني: المشاركة في الهجوم على مواقع الحوثيين واجبة

علق وزير الدفاع البريطاني بيني موردونت، اليوم الجمعة، على الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن، مؤكدا أن تهديد الملاحة جعل المشاركة في الهجوم على مواقع الحوثيين واجبة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن هناك 4 مقاتلات تابعة لسلاح الجو شاركت في الهجمات على مواقع للحوثيين، لافتة إلى أن قدرات الحوثيين على تهديد السفن تلقت ضربة قوية.

وأضافت الدفاع البريطانية أنه تم استهداف مطارا في اليمن استخدمه الحوثيون لإطلاق صواريخ كروز ومسيرات.

وكانت أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية في بيان مشترك مع 8 دول أخرى، اليوم الجمعة، أن هدفهم هو تهدئة التوترات في البحر الأحمر، وذلك حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف البيان المشترك لأمريكا وبريطانيا و8 دول أخرى أن ضرباتهم ضد الحوثيين أضعفت قدرتهم على تهديد الملاحة، كما أشار البيان إلى أن ضرباتهم ضد الحوثيين حق أصيل للدفاع عن النفس.