وزير التموين... انطلاق معارض آهلًا رمضان اعتبارًا من 15-2 حتى 15-3-2024

وزير التموين... معرض رئيسي بكل محافظة ومعارض اخري فرعية بالمحافظة بحد ادني 3 معارض بكل محافظة اضافه الى الشوادر والسيارات المتنقلة.

وزير التموين... تعاون تام وتنسيق كامل مع السادة المحافظين والاتحاد العام للغرف التجارية بإنشاء الشوادر والمعارض بالمراكز والقري.

طرح كوبونات هذا العام للصرف من المجمعات الإستهلاكية ومنافذ جمعيتي تشارك في صرفها.

السماح لمنافذ جميعي ومشروع السيارات المتنقلة بالمشاركة في معارض آهلا رمضان.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان معارض اهلا رمضان سوف تنطلق في منتصف شهر فبراير القادم وتستمر لمدة شهر، واكد خلال لقاء سيادته مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض اهلا رمضان حيث سيتم انشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد ادني 3 معارض اضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة مشيرا الي ان المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأضاف المصيلحي ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض اهلا رمضان بالمحافظات والمعرض الرئيسي وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

واكد المصيلحى ان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الستة أشهر، كما اثنى الوزير على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.

كما شدد المصيلحي على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من ٢-٣ شهور فضلًا عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية واسعار مناسبة.

وصرح احمد كمال – معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أن السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض اهلا رمضان بعمل ركن / جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار اهلا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض اهلًا رمضان، واكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر "كوبونات " بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين او اي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الآسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

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