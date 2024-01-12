حملة مكبرة لإزالة التعديات بمحور عباس العقاد بالتجمع الأول (صور)

نظَّم جهاز القاهرة الجديدة حملة أمنية كبرى بقيادة المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس الجهاز وكل القيادات الأمنية والشرطية وذلك لإزالة التعدىات على خطّ التنظيم بمحور عباس العقاد بالتجمع الأول.

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حملة أمنية مكبرة بالقاهرة الجديدة

وفي سياقٍ متصل، باشر الغيطي، حملة أمنية مكبرة لإزالة الأسوار الخارجية المختلفة المتعدية على حرم الطريق بمحور عباس العقاد بالتجمع الأول وذلك لتعارضها مع خط التنظيم.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه جارٍ المراجعة لباقي أضلاع الأسوار بالمنطقة وذلك لاستكمال تشكيل الطرق والمحاور بالتجمع الأول، موضحًا أن جارٍ عملية حصر كل المباني المخالفة للقانون.

وأفاد أنه سيتم تحويل المخالفين للقانون البناء الحديث للنيابة وسيتم تطبيق القانون بكل حسم واسترداد حق الدولة، مؤكدًا أنه سيتم رصد قضايا البناء المخالف لإزالتها فورًا ولن نسمح بأي مخالفة بناء العشوائي وفقًا لتوجيهات الدولة.

وأضاف أن الحملة بإشراف مباشر من رئيس الجهاز المدينة وتنفيذ الإدارات التنفيذية والفنية بالجهاز الممثل في إدارة الامن - التنمية - الطرق - المساحة - التراخيص وتأمين شامل من القطاعات الشرطية المختلفة بحضور قيادات مديرية امن القاهرة وقيادات الإدارة العامه لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة وشرطه المرافق وإدارة المرور.

ونوه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بأن المدن العمرانية الجديدة تشهد طفرة غير مسبوقة في القضاء على العشوائيات ومخالفات البناء والقضاء عليها وغيرها، ويأتي ذلك تشديدًا من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولتنمية وتطوير المدن الجديدة.