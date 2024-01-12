عاجل.. استغاثة عاجلة من مساجد طولكرم الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مساجد مخيم نور شمس طولكرم وجهت استغاثة عاجلة حيث دعت للتصدي لاقتحام الاحتلال.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدمت نحو مخيم نور شمس شرق ‎طولكرم تمهيدا لاقتحامه.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وإعدام ميداني لعشرات المدنيين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها في قطاع غزة، حيث أطلق الرصاص بشكل مباشر على العشرات قبل أن يقوم بدفنهم بالجرافات في مقابر جماعية كما حدث شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له: وفي هذا الإطار وفي محاولة للهروب من المسؤولية قام الاحتلال قبل أسابيع بتسليم جثامين 80 شهيدًا كان قد قتلهم بشكل جماعي، ثم سرق جثامينهم، ثم سلّمها مُشوَّهة ومجهولة الهوية للدفن في محافظة رفح، رافضًا تحديد الأماكن التي أعدمهم فيها للتغطية على جريمته النكراء، كما أن هذه الجثامين وصلت مُتغيرة بشكل كبير في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء.

وأشار الإعلامي الحكومي في غزة الي جيش الاحتلال ارتكب (1،968) مجزرة خلفت (30،469) شهيدًا ومفقودًا وصل منهم الي المستشفيات (23،469) شهيدًا من بينهم (10،300) شهيد من الأطفال و(7،100) شهيدة من النساء و(337) شهداء من الطواقم الطبيةو (45) شهيدًا من الدفاع المدني و(117) شهيدًا من الصحفيين.