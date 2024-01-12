الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ريشى سوناك يوافق على ضربة عسكرية بريطانية فى اليمن

ريشي سوناك
ريشي سوناك

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وافق على شن ضربات جوية بريطانية ضد مواقع الحوثيين العسكرية في اليمن.

وأشارت الصحيفة إلى سوناك أن أطلع حكومته على خطط التدخل العسكري الوشيك ضد الحوثيين، لافتة إلى أن الخارجية البريطانية قلقة من خروج الأوضاع عن السيطرة لذا يتوقع أن يكون أي عمل ضد الحوثيين محدودا، وفقا لما نقلته الصحيفة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الشرق الأوسط يستعد لضربات من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد مواقع الحوثيين، بعد هجومهم الواسع في البحر الأحمر يوم الثلاثاء بالصواريخ والمسيّرات.


ونقلت الصحيفة عن مديرين في شركات بمجال الشحن البحري أن دبلوماسيين غربيين أخبروهم أن هذه الضربات ستستهدف على الأرجح مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيّرات وكذلك رادارات ومخازن أسلحة وذلك في محيط مدينتي الحديدة وحجة في اليمن، وربما تستهدف أيضا مواقع في العاصمة صنعاء.

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