سلوى بكر تكشف لـ"الشاهد" سر عدم إنتاج الأعمال الأدبية

قالت الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر، إن توفيق صالح وأحمد مظهر ونجيب محفوظ، كانوا يجلسون معًا وكان يوجد لحمة بين الأجناس الإبداعية المختلفة تجعلهم يتفاعلون، ولدينا أدب هائل من الممكن أن يخرج سينما عبقرية.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المخرج صلاح أبو سيف، كان قارئًا وحسن الإمام هو من قدم أعمال نجيب محفوظ، فالجميع كان يطلع ويقرأ، والآن أجيال كثيرة لا تقرأ ومنهم صناع السينما.

وتابعت، أن التغيرات التي حدثت على السينما موضوع آخر لأنه ليس المنتج فقط هو المتحكم في العمل ولكن الموزع يريد أن ينتج الفيلم بمواصفات الكبارية، وهذا هو سبب عدم إنتاج أعمالًا أدبية عكس زمان.

وأشارت إلى أن مؤسسة السينما المصرية كان فيها نجيب محفوظ وصلاح أبو سيف وبكر الشرقاوي، وقدمت روائع السينما المصرية لأن السينما صناعة.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.