الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلوى بكر لـ"الشاهد": مدارس الدولة والحكومة خرجت أفضل مالدينا من عقول

سلوى بكر
سلوى بكر

قالت الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر، إن مدارس الدولة والحكومة هي من تخرج أفضل مالدينا من عقول، وليس التعليم الخاص، مؤكدة أن من النماذج التي خرجت من التعليم الحكومي ومنهم أحمد زويل.

وأضافت “بكر”، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نعيش فصل اجتماعي بين المثقفين والدولة والتعليم ونريد القضاء على الفجوات.

وتابعت، أن التعليم والإبداع يكون له مستقبل وإذا لم يكن المتلقي قادرًا على التلقي فنحن في مشكلة، مشيرة إلى أن أعظم نشيد وطني "أسلمي يا مصر"،  لحنة "صفر علي"، وهو ضابط.

وأشارت إلى أنه كان يوجد لدينا كمية ضباط فنانين مثل أحمد مظهر وصلاح ذو الفقار لأنه كان يوجد تعليم كان يؤثر على المتلقي لأنه من نفس النسيج المستنير، متسائلة من قال أن أدب توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ليس مؤثرًا؟ فمن الممكن أن يكون له جمهور كبير حتى نجيب محفوظ  عندما تحولت أعماله للسينما ساهمت في انتشار أعماله.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

سلوى بكر مدارس الدولة الحكومة عقول التعليم الخاص احمد زويل

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