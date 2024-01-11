الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

توفيق عبدالحميد: عندما أتذكر "الدحدوح" أشعر بضآلة مرضى

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

أشاد الفنان توفيق عبدالحميد بالمراسل الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي لم يمنعه موت نصف أسرته أو إصابته من ممارسة عمله، ونقل الحقيقة، ونشر جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

 وأكد "عبدالحميد" أنه حينما يتذكر أمثال هذا الرجل، يشعر بضآلة ما يعانيه من مرض وصعوبات في الحياة.

أتذكر وائل الدحدوح حتى أستطيع الصبر والاحتمال

وكتب توفيق عبدالحميد منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "كلما كانت تمر بي أزمة، أتذكر وائل الدحدوح، حتى أستطيع الصبر والاحتمال، وأشعر ساعتها بضآلة ما أعانيه وأحمد الله".

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اعتزال توفيق عبدالحميد الفن

وفي يوم السبت الموافق 3 من شهر سبتمبر الماضي، أعلن الفنان توفيق عبدالحميد اعتزاله بشكل نهائي، وكتب توفيق عبدالحميد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "ظروفي الصحية تمنعني من الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أعلن اعتزالي"، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها اعتزاله، فقد سبق وأعلن اعتزاله أثناء تصوير مسلسل يوتيرن، الذي قام ببطولته أمام النجمة ريهام حجاج. 

 

كانت آخر أعمال توفيق عبدالحميد مسلسل "يوتيرن" خلال رمضان الماضي، وقدمه مع ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قيسوني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز. 

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