اعتزال توفيق عبدالحميد الفن بشكل نهائى

أعلن الفنان الكبير توفيق عبد الحميد عن اعتزاله التمثيل بشكل نهائي وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقا:"ظروفي الصحية تمنعني من الاستمرار في مهنة التمثيل ولذلك أعلن اعتزالي".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها اعتزاله فقد سبق وأعلن اعتزاله أثناء تصوير مسلسل يوتيرن الذي قام ببطولته أمام النجمة ريهام حجاج.

توفيق عبد الحميد

وانهالت التعليقات من جمهوره ومتابعيه معبرين عن حزنهم الشديد بقراره المفاجئ، وتساءل محبوه من الأسباب، حيث قال أحد التعليقات: "إحنا جمهورك وبنحبك ونقدرك وحقنا عليك نعرف سبب قرارك ده لأننا بنحب نشوفك وبنحترم ونقدر فنك وموهبتك العظيمة (لما بتتحط في المكانة اللي تستحقها)، وأي دور بتعمله انت بتتميز فيه حتى وإن كانت الأجواء المحيطة غير مساعدة لذلك، فرجاء منك اعادة التفكير في الأمر من أجل محبيك".

آخر أعمال الفنان القدير توفيق عبدالحميد

كانت آخر أعمال توفيق عبد الحميد مسلسل "يوتيرن" خلال رمضان الماضي وقدمه مع ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قيسوني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أحداث مسلسل «يوتيرن»

تدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها.

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم "ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - أيمن القيسوني - صفاء".

توفيق عبد الحميد ممثل مصري. تخرج فى كلية الحقوق عام 1979.

التحق بمعهد الفنون المسرحية، وعمل في مسلسلات منها: حديث الصباح والمساء، وأوان الورد، وأين قلبى، وقاسم أمين.

قدم استقالته من رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي في وزارة الثقافة المصرية في 20 نوفمبر 2011 احتجاجا على قتل الشرطة والجيش معتصمين كانوا يطالبون بجدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.